Réu é condenado a 15 anos de prisão por matar vítima vulnerável que estava caída no chão, no PA

O Tribunal do Júri de Tailândia condenou a 15 anos de prisão Joilson Barbosa da Silva por homicídio duplamente qualificado. O julgamento aconteceu na Câmara dos Vereadores de Tailândia. As informações são desta quinta-feira (7). O crime aconteceu em maio de 2017, quando ele disparou três tiros de arma de fogo contra a vítima que estava com um braço quebrado. Os motivos servem para qualificar o delito, no caso o torpe, conforme reconhecido pelo conselho de sentença.

As circunstâncias do crime foram relevantes para a condenação do acusado. O réu utilizou recursos que impossibilitaram a defesa da vítima, que estava caída no chão com o braço quebrado no momento em que teve sua vida ceifada pelo acusado.

Neste caso, quem atuou o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) foi o promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Tailândia, José Ilton Lima Moreira Júnior. O tribunal foi presidido pelo Juiz titular da 1ª Vara Cível/Criminal da Comarca de Tailândia, Arielson Ribeiro Lima.

Fonte: G1 PA — Belém