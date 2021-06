Réu é condenado por matar vítima a tiros em discussão na fila de supermercado, no PA

Em Marabá, no sudeste do estado, o Tribunal do Júri condenou a 12 anos de prisão o réu Geilson Cezário de Souza pelo assassinato de Ronaldo da Silva Lima, que foi morto na frente da família, durante uma discussão em uma fila de supermercado.

O crime aconteceu no dia 9 de junho de 2019. A morte foi registrada por câmeras de segurança do local e ocorreu na frente de dezenas de pessoas, inclusive da esposa e da filha de Ronaldo.

De acordo com as testemunhas, a vítima pediu para passar na frente do réu na fila. Foi quando a discussão começou. Exaltado, Geilson atirou contra Ronaldo e continuou disparando mesmo quando a vítima já estava caída no chão.

Ele foi preso cinco dias depois do crime, no município de Cidade Ocidental, em Goiás, quando foi reconhecido por policiais militares em uma parada de ônibus.

