Réu e vítima participam de júri popular em Santarém por meio de videoconferência

Um réu acusado de esfaquear duas pessoas em 2015, em Santarém, no oeste do Pará, enfrenta, nesta terça-feira (26), o júri popular em julgamento por meio de videoconferência, na comarca de Santarém. A sessão será presidida pelo juiz Gabriel Veloso de Araújo, titular da 3ª Vara Criminal.

Adrason Furtado Pereira denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por duas tentativas de homicídios simples. Armado com uma faca ele feriu dois homens que estavam na calçada de um bar localizado na avenida Marajoara, bairro do Aeroporto Velho, em Santarém. Atualmente Adrason reside no município de Prainha. Ele responde ao processo em liberdade.

Alegando falta de condições financeiras para se deslocar até Santarém para participar do próprio julgamento, Adrason será levado ao banco dos réus de forma híbrida.

Além dele, uma das vítimas, que residente em Manaus, também será ouvida por videoconferência. Réu e vítima vão poder assistir o julgamento e prestar depoimento pela internet. “Com isso, conseguimos evitar as alegações de revelia do réu, que vai poder assistir seu julgamento e prestar seu interrogatório, e ouvir uma vítima que reside em Manaus. Antes dessa evolução tecnológica, possivelmente esse júri seria realizado sem o depoimento de uma da vítimas e sem o interrogatório do acusado”, explicou o magistrado.

O júri popular híbrido inicia às 09h00 e terá a presença do juiz, jurados, defensor público, promotor de Justiça e testemunhas, além do réu e de uma testemunha que participarão à distância por videoconferência.

