Réu que matou e enterrou esposa no quintal de casa é condenado à prisão

O réu Luan Charles Correa Brandão foi condenado, nesta terça-feira (11), pela Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, que tem à frente a juíza Fabíola Pinheiro. Ele era acusado de matar e enterrar o corpo da esposa no quintal de casa, em janeiro do ano passado, em Ananindeua. Durante o interrogatório, o homem confessou ter assassinado a vítima, identificada como Maria Lúcia Mascarenhas dos Santos, de 34 anos.

Luan Charles foi condenado por três crimes: homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e posse irregular de arma de fogo. A condenação rendeu a punição de 19 anos e seis meses de reclusão em regime inicial fechado, um ano de detenção pela posse irregular e 25 dias-multa.

A vítima, que trabalhava como doméstica, foi assassinada pelo homem no bairro do 40 Horas. O corpo dela foi encontrado no dia 7 de janeiro de 2021, em avançado estado de decomposição, enterrado em uma cova nos fundos do quintal da casa onde ela morava com o acusado.

Relembre

Na tarde de 7 de janeiro de 2021, o corpo de Maria Lúcia foi encontrado enterrado em uma cova rasa na Passagem Tancredo Neves, no loteamento Nova Vida, nº 2, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

Na época do crime, familiares e amigos não desconfiaram inicialmente do desaparecimento de Maria Lúcia, pois era comum que ela ficasse alguns dias longe de casa para trabalhar. No entanto, começaram a estranhar o tempo prolongado do sumiço sem que ela entrasse em contato com os parentes e começaram a questionar o paradeiro da doméstica.

Os vizinhos contaram que durante esses seis dias de desaparecimento da vítima, o companheiro dela, Luan, permaneceu normalmente na residência e agiu como se nada tivesse acontecido. Ele inclusive teria inventado a necessidade de cavar uma fossa na frente da casa, possivelmente numa tentativa de desviar a atenção da vizinhança para a ocultação do cadáver da esposa no quintal.

Durante a retirada do corpo da doméstica, Luan foi visto pelos arredores. Ele ainda tentou escapar, mas foi preso em flagrante e conduzido à Seccional Urbana da Cidade Nova, onde acabou confessando o crime.

Fonte: Portal Debate Carajás, com informações de O Liberal