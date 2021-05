Reunião de Friends ganha data e primeiro teaser pela HBO Max; confira

Especial será lançado na plataforma em 27 de maio; streaming chega ao Brasil em junho

A reunião de Friends teve o seu primeiro teaser revelado pela HBO Max. O vídeo, que nomeia o especial de “The One Where They Get Back Together”, ou “aquele onde eles voltam a estar juntos”, em tradução livre, pode ser conferido acima.

O teaser anuncia também a data de lançamento do especial para 27 de maio. A reunião será disponibilizada no serviço de streaming da Warner, que chegará à América Latina em junho, sem data revelada.

A reunião foi dirigida por Ben Winston, roteirista e diretor vencedor de oito Emmys por seus trabalhos no programa Carpool Karaoke, de James Corden, e em premiações como o Tony Awards.

O especial ainda contará com diversos convidados especiais, incluindo David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

Considerada uma das comédias mais influentes de todos os tempos, Friends teve 10 temporadas, transmitidas entre 1994 e 2005, com suas histórias e personagens entrando no imaginário popular e refletindo em produções como How I Met Your Mother, The Big Bang Theory e outras comédias produzidas nas últimas duas décadas.