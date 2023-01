Reunião entre prefeito e governo estadual define áreas para construção da Usina da Paz em Santarém

O sonho da construção de uma unidade da ‘Usina da Paz’ em Santarém está cada vez mais próximo de ser realizado, e foi para definir projetos e traçar metas para essa construção que o Prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, esteve reunido na manhã de ontem, segunda-feira, 23, no Centro Regional de Governo. Em pauta, a reunião definiu as possíveis áreas que podem abrigar o complexo. Os locais serão definidos a partir de um estudo realizado pela empresa responsável pela obra.

“Temos uma área que está mais apropriada, visto a própria questão da localização por estar dentro dos indicadores sociais em que concerne no complexo. A equipe da empresa Alcoa que será a responsável pela obra irá para fazer uma avaliação mais aprofundada.”, explicou Nélio Aguiar.

Participaram da reunião, o diretor Industrial da Alcoa Juruti, Hélio Lazarin; o Secretário Regional de Governo, Alexandre Maduro; o Comandante do Comando de Policiamento Regional 1 (CPR-1) Coronel Wagner Almeida e os secretários de diversas pastas municipais.

A secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, estava entre os secretários presentes e observou a importância desse complexo para Santarém.

“Estamos ansiosos para a implantação deste complexo em Santarém, tendo em vista que ele trabalha a prevenção à violência, bem como a inclusão social e o fortalecimento comunitário a partir de quatro pilares: assistência, profissionalização, esporte/lazer e cultura. Nossa população será muito beneficiada e não vemos a hora de ver esse funcionamento.”, observou Celsa.

SOBRE AS USINAS DA PAZ:

A Usina da Paz é um projeto integrado ao programa estadual Territórios Pela Paz, elaborado pelo Governo do Pará e coordenado pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), em parceria com a iniciativa privada. Nesses complexos, são ofertados mais de 80 serviços gratuitos, disponibilizados pelos órgãos e entidades parceiras da Prefeitura e do Estado, como espaços para atividades esportivas; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; ações de segurança; capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade. Também há espaços para cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca, além de sinal de wi-fi gratuito para os usuários.

Imagem: Agência Santarém