Reunião estratégica marca compromisso com a segurança no Çairé 2023

Na manhã de ontem, sexta-feira, 25, no Centro Regional de Governo do Baixo Amazonas – CRGBA, um encontro de extrema importância reuniu os principais órgãos de segurança pública do município e do Estado do Pará. A pauta central da reunião, que se iniciou por volta das 11h, foi a discussão sobre as medidas de segurança e o planejamento operacional para o aguardado Çairé 2023, a ser realizado de 14 a 18 de setembro em Alter do Chão. O evento atrai mais de 150 mil pessoas ao longo dos cinco dias, incluindo turistas de diversas partes do Brasil e de várias nações.

Sob a coordenação do Secretário Municipal de Cultura, Luis Alberto Pixica, a reunião contou com a presença do Coordenador da festa do Çairé, Osmar Vieira, o Secretário Regional de Governo, José Maria Tapajós, o Comandante do Comando de Policiamento Regional I (CPR I), Coronel Tarcísio, o Comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Joselde, Secretário Municipal de Administração, Paulo Jesus, bem como representantes do Corpo de Bombeiros, Detran, Secretarias Municipais de Trânsito, Meio Ambiente, Governo, Comunicação, Saúde, entre outros órgãos fundamentais.

O Secretário Municipal de Cultura, Luis Alberto Pixica, ressaltou o compromissos das instituições em garantir um Çairé de paz e seguro. “A reunião de hoje demonstra nosso comprometimento com a segurança dos nossos visitantes e com a realização de um Çairé 2023 seguro e inesquecível, conforme determinação do nosso prefeito Nélio Aguiar. Planejar antecipadamente nos permite estar preparados para qualquer eventualidade e garantir a tranquilidade de todos os participantes”, disse Pixica.

O Coronel Tarcísio, Comandante do CPR I, destacou a importância da cooperação entre as forças de segurança. “Trabalhar em conjunto com todos os órgãos envolvidos é essencial para a eficácia das ações de segurança. Nosso objetivo é garantir que o Çairé transcorra sem incidentes, permitindo que os visitantes aproveitem a festa ao máximo”.

O Secretário Regional de Governo, José Maria Tapajós, enfatizou o planejamento antecipado. “Estamos dando um passo à frente para assegurar um evento seguro e bem organizado. A colaboração entre os órgãos municipais e estaduais é fundamental para alcançar esse objetivo”.

O Coordenador da festa do Çairé, Osmar Vieira, concluiu: “O Çairé é uma celebração única que atrai multidões. Nosso compromisso com a segurança está refletido nessa reunião, realizada com antecedência, mostrando a seriedade com que tratamos a proteção de todos que participam da festa”.

A reunião estratégica reforça o empenho conjunto dos órgãos de segurança e gestão municipal na garantia de um Çairé 2023 marcado pela alegria, cultura e, acima de tudo, pela segurança de todos os participantes.

Alguns detalhes não podem ser divulgados, mas haverá as já tradicionais barreiras nas estradas, revistas nos coletivos, ações de conscientização de motoristas e pedestres, rondas terrestres e fluviais, combate à poluição sonora entre outras ações.

