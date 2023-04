Reunião no Caixaparah define campeonatos internos da temporada 2023

A Diretoria da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Pará- APCEF/PA- por meio do Departamento de Esportes, à frente o diretor de esporte, Carlos Sergio, promove nesta quarta-feira, 05, a primeira reunião da temporada, envolvendo, os dirigentes dos clubes que disputarão os Campeonatos Internos nas categorias Livre e Masters da atual temporada. O local da reunião será a própria sede campestre da agremiação bancária, com início dos trabalhos previsto para 19 horas, sob o comando do novo Coordenador-Geral, desportista Euclides Coelho, o qual substituirá Demétrius Luiz, que deixou o cargo para comandar a sua escolinha de futebol.

Segundo Euclides Coelho, o tema da pauta vai debater regulamento, inscrições dos atletas, dias dos confrontos, horários, premiações, cota das arbitragens e outros.

Por outro lado, a exemplo dos campeonatos disputados em vários anos, os dirigentes do clube bancário, à frente o presidente Alberto Henrique, proporcionará novamente todo incentivo aos dirigentes das agremiações e há comentários, nos bastidores, que novidades deverão surgir destinadas as premiações objetivando incrementar os campeonatos que prometem muitas movimentações dentro de campos como nos bastidores das agremiações disputantes e haja vista terão o incentivo também do vice-presidente, Fernando Guerreiro, Aurélio Câmara, Roberto Vasconcelos e Carlos Sergio.

No próximo dia 13, acontecerá a reunião para as Super Masters e Sessentão, com início dos trabalhos às 19 horas. O Campeonato começará no dia 10 de Maio, impreterivelmente, palavra de Euclides Coelho.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar