Reunião sobre a COP 30

Com o Hangar Centro de Convenções totalmente tomado, o governador Helder Barbalho realizou a primeira reunião com vistas à COP 30, que reuniu servidores do Estado e da Prefeitura de Belém, além de representantes do Governo Federal, secretários de Estado, parlamentares e entidades como Faepa, Associação Comercial, dentre outras. Helder exigiu que cada secretaria e entidade do governo dê o seu melhor para que a COP 30 seja um divisor de águas das anteriores com a participação maciça dos diferentes povos do planeta.