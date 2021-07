Reuniões e sorteios definem beneficiários de moradias que serão entregues no Portal da Amazônia

“Eu quase desmaiei. A gente não perde a esperança, mas meu coração tava quase pra parar. Quando a gente escuta o nosso nome, não tem como explicar a sensação, só Deus mesmo”. A declaração é da atendente Maria Silvana Santos,39, uma das contempladas com um dos apartamentos que serão entregues pela Prefeitura de Belém no final deste mês, por meio da Secretaria Municipal de Habitação.

Após uma série de reuniões, avaliações técnicas, jurídicas e sorteios a Sehab concluiu, nesta sexta-feira, 23, o processo para definir as primeiras 15 famílias a serem beneficiadas com a entrega de dois blocos de apartamentos no Portal da Amazônia, no próximo dia 31 de julho. Uma comissão de moradores acompanhou todo o processo, junto com os setores social e jurídico da secretaria, para melhor esclarecimento da comunidade sobre os critérios adotados, em acordo com as leis e regras estabelecidas para os programas habitacionais.

“É importante ficar claro que nós não inventamos nada, estamos seguindo o que diz a lei e atendendo os critérios de prioridade existentes”, frisou o secretário de habitação, Rodrigo Moraes, em reunião realizada com a comunidade na última quarta-feira, 21. Como algumas famílias ficaram empatadas nos critérios de escolha, inclusive nas prioridades como pessoa com deficiência e casos de mães chefes de família, a comissão de moradores e a equipe técnica da Sehab acordaram pela realização de sorteios realizados nesta quarta e quinta-feira.

Sorteios – A emoção tomou conta das famílias durante os sorteios que definiram alguns dos futuros moradores dos apartamentos no Portal da Amazônia. Na noite desta quinta-feira, 22, a comunidade se reuniu para acompanhar a definição das beneficiárias na categoria mães chefes de família.

Ao todo, 26 mulheres participaram do processo, como a atendente Maria Silvana que vive com a filha, o pai e os irmãos em uma casa alugada há 13 anos. Ela já ficou na expectativa de passar o Dia dos Pais com a família toda na casa própria. “Meu pai estava junto e, também, ficou sem ação. É uma luta pagar aluguel e, agora, a gente vai tá no que é nosso, nosso pedaço, depois de tudo o que a gente passou, tantos anos de espera”, disse emocionada. Vizinhos também comemoraram a vitória junto com as sorteadas. “É uma batalha de todo mundo aqui, porque nós vivemos as mesmas dificuldades e um conseguir a casa, é felicidade pra todo mundo”, garantiu a contemplada.

“A Sehab tá mais transparente, as coisas estão bem esclarecidas pra gente. O secretário é uma pessoa aberta, chama a gente para a conversa, antes a gente não tinha isso”, avalia a autônoma Marcilene Vinagre, de 36 anos, que aguarda há 13 anos pelo apartamento prometido para a família dela, que deixou a casa onde morava para a realização das obras de urbanização do Portal da Amazônia, ainda em 2008. “Agora, a gente acredita que vai sair”.

Critérios – Para essa primeira etapa de entrega de apartamentos, conforme acordado com a comunidade, a Secretaria Municipal de Habitação adotou como critérios de prioridade a ordem de saída das famílias das casas onde moravam e que estão há mais tempo no auxílio aluguel, além de cota para idosos, pessoas com deficiência e mães chefes de família. Serão sete apartamentos para os que estão há mais tempo na espera pelas unidades habitacionais, quatro apartamentos para idosos, dois apartamentos para pessoas com deficiência e dois apartamentos para mulheres chefes de família.

Nesta sexta-feira, 23, os nomes dos sorteados passam por uma última análise dos trâmites administrativos e jurídicos da entrega dos imóveis. A listagem final é submetida à base de dados de órgãos governamentais para assegurar que os beneficiários atendem aos critérios de vulnerabilidade estabelecidos pelos programas de habitação de interesse social. “Nós estamos trabalhando para assegurar o cumprimento dos requisitos legais e dar toda a transparência ao processo”, ressaltou Rodrigo Moraes sobre os esforços municipais para entregar as moradias a quem mais precisa, no tempo mais breve possível.

A vendedora Lívia Pereira, de 38 anos, não esconde o entusiasmo com o andamento do projeto de moradia no Portal da Amazônia. “Só o fato de a gente ver os prédios sendo construídos, já renova a esperança de todos os moradores da área. A gente passa lá, quando a gente vê a obra é uma felicidade muito grande. A gente já esperou tanto, mas agora vai sair”, acredita a vendedora que também deixou a casa onde morava há 13 anos, para a realização do projeto de urbanização e saneamento da área, junto com toda a família. “São minha mãe, tias, primos, muita gente que não vê a hora de voltar e sair do aluguel”.

“Parece que é pouco, são 15 unidades, mas é uma ação que reacende a esperança das famílias do Portal da Amazônia e dá mais entusiasmo a todos nós da Sehab. “É um momento muito feliz, cheio de emoção ver a vitória dessas famílias na luta pela moradia”, destacou o secretário Rodrigo Moraes, que ressaltou o empenho da secretaria para avançar com as obras e entregar os outros apartamentos para todas as famílias. “Estamos lutando para retomar todas as obras que estão paradas há mais de dez anos e movimentar os canteiros em vários pontos da cidade”, acrescentou o secretário.

Obras – A construção das outras unidades habitacionais segue acelerada, com a previsão de conclusão de 64 imóveis nos próximos 18 meses. Ao todo, são 208 apartamentos, com a obra orçada em R$ 25,7 milhões.

Agência Belém / Texto: Tania Menezes