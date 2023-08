Réus pela morte de filho de Cissa Guimarães serão presos

A Justiça do Rio de Janeiro ordenou a prisão de dois réus pela morte do filho da atriz Cissa Guimarães, Rafael Mascarenhas, que foi atropelado no Túnel Acústico, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, em 20 de julho de 2010.

Condenado a sete anos de prisão em regime fechado e cinco anos e nove meses no semiaberto, Rafael de Souza Bussamra deve ser preso a qualquer momento.

Era ele quem dirigia o carro em área fechada para o tráfego que atingiu o filho da atriz. Ele fugiu sem prestar socorro.

O segundo réu é Roberto Bussamra, pai de Rafael, que recebeu a sentença de oito anos em regime fechado e nove meses em semiaberto. A condenação se refere ao pagamento de propina a policiais para que seu filho fosse solto após o acidente.

Condenados em 2015, eles tiveram a prisão revertida para serviços comunitários em 2016, quando recorreram na justiça. Em 2018, a decisão foi revogada.

CISSA GUIMARÃES CELEBRA DECISÃO

Pelas redes sociais, a atriz celebrou a decisão e desejou que a justiça seja feita.

– Treze anos! Treze anos! E depois de um fim de semana de muita dor, vem um acalento e a esperança de justiça, finalmente.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução Rede Globo