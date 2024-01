Réveillon Ananin 2024 foi um sucesso e atraiu uma multidão

Mais de 60 mil ananindeuenses e turistas prestigiaram o primeiro Réveillon de Ananindeua e garantiram sucesso na festa da virada. O evento, promovido pela Prefeitura de Ananindeua, sob a organização da Secretaria Municipal de Cultura (SECULT), em parceria com outras secretarias e instituições municipais e estaduais, teve início às 18h do dia 31 de dezembro na Orla de Ananindeua.

A programação contou com artistas locais, como o cantor Sandro Sandim, que elogiou a cidade, destacando que a atual gestão vem tornando o município cada vez melhor. “Sou morador de Ananindeua e vejo o quanto nosso município vem crescendo e se desenvolvendo. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa festa, que é a primeira no município, e poder compartilhar toda essa alegria. Agradeço a Prefeitura por ter me convidado. Desejo um feliz Ano Novo para todo mundo”.

O público foi agraciado, ainda, com o show do Gleydson, Lohan & Yvison Presley, que demonstraram bastante entusiasmo por estarem participando da festa da virada. “Estamos muito felizes de estar aqui hoje junto com a nossa família, pois estamos em casa. Desde quando tínhamos 7 anos nos apresentamos nos eventos de Ananindeua. Para 2024, desejamos muita paz e saúde na vida de todo mundo”.

Quem participou deste momento histórico do réveillon de Ananindeua sentiu-se satisfeito, tanto pela tranquilidade, quanto pela segurança e atrações que reuniram vários ritmos. “Nós escolhemos passar o réveillon na Orla, porque estávamos querendo algo mais tranquilo e seguro, além de aproveitar para conhecer o espaço, é nossa primeira vez aqui. A orla está linda e gostaria de parabenizar o prefeito doutor Daniel, não só pela festa, mas também pelo trabalho que vem desenvolvendo na nossa cidade”, comentou Eloisa Ribeiro, moradora da Cidade Nova.

Dona Maria Aparecida mora no Maranhão e aproveitou a programação gratuita para curtir ao lado da família, que mora em Belém. “Estou impressionada com a beleza da orla e a estrutura do evento. Muito seguro, muita gente bacana e atrações que todo mundo gosta. Com certeza iremos voltar nos anos seguintes. Um evento para família”.

Na noite da virada, houve o tradicional show pirotécnico com queima de fogos sem estampido, que encantou moradores e turistas. “Foi tudo muito lindo e bem planejado. Adorei os fogos não terem barulho, porque assim pude trazer o Pingo, sem ele a nossa família não estaria completa”, elogiou Celena Nunes, moradora do bairro Icuí.

Dona Nícia Pinto, de 83 anos, aprovou o Réveillon Ananin. “Amei. Gostei muito. Um ambiente familiar, em que pude escutar boa música, sentada e conversando. O local está lindo e me trouxe algumas lembranças da minha juventude. Todos estão de parabéns.

“Essa festa faz com que Ananindeua mostre sua força e sua capacidade. Estamos muito felizes com o sucesso do nosso réveillon, vimos muitas famílias, muitos moradores e turistas curtindo a nossa cidade, o que nos deixou imensamente satisfeitos, pois programamos um réveillon buscando a valorização de artistas da região, com a contratação de bandas locais e o público aprovou. Gostaria de desejar feliz 2024 a todos”, destacou a secretária da SECULT, Ediene Santos.

SAIBA MAIS

Para realização do evento, a Prefeitura contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal de Ananindeua, Defesa Civil, agente da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SEMUTRAN), Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (SESAN), Secretaria Secretaria Municipal de Saúde (SESAU, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), Secretaria de Serviços Urbanos (SEURB), Cruz Vermelha e o Conselho Tutelar.

Segundo a Polícia Militar (PM), apesar do grande público no Réveillon, não houve intervenções policiais. Os outros órgãos públicos também informaram que durante e após o evento não foram registradas ocorrências. O resultado é atribuído ao aparato da segurança pública e ao esquema montado para a ocasião.

A ação de limpeza da Prefeitura na Orla de Ananindeua começou às 1h45min do dia 1º de janeiro, com o recolhimento do lixo no local.

Imagens: Ascon/PMA