Réveillon das Docas 2024: oito horas de música e diversão gratuita em Belém

O tradicional Réveillon das Docas, em Belém, será realizado no dia 31 de dezembro, com dois palcos e oito horas de programação gratuita. O evento terá shows de Arthur Espíndola, Fruta Quente, Pinduca, Bateria do Rancho, Eloy Iglesias, Warilou, Balada.Com e Meio Dia da Imperatriz Leopoldinense. A virada de ano será marcada por um show pirotécnico na Baía do Guajará. Os portões serão abertos às 21h e a programação seguirá até às 5h da manhã do dia 1º de janeiro.

A expectativa é que 50 mil pessoas participem do Réveillon das Docas 2024, em Belém. Os portões estarão abertos a partir das 21h no domingo (31), e contarão com dois acessos: um via Praça Pedro Teixeira e outro pelo portão principal, próximo ao Ver-o-Peso. Medidas de segurança serão reforçadas no local, que contará com o apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal de Belém e Corpo de Bombeiros.

Os shows gratuitos de Arthur Espíndola, Fruta Quente, Pinduca e Bateria do Rancho, acontecerá no palco 1, localizado no Anfiteatro São Pedro Nolasco. Simultaneamente, no palco 2, a ser montado entre os armazéns 1 e 2, se apresentarão Eloy Iglesias, as bandas Warilou e Balada.Com, seguidas pela bateria do Meio Dia da Imperatriz Leopoldinense.

Durante o evento, ambulâncias estarão disponíveis para o pronto atendimento médico se houver necessidade. Serão 300 pessoas trabalhando na organização e segurança da festa. O Réveillon das Docas é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo e da Organização Social Pará 2000. Confira a programação completa:

Réveillon das Docas

PALCO 1 – Anfiteatro São Pedro Nolasco (Ver-o-Peso)

21h30 Arthur Espíndola

23h Fruta Quente

00h00 Queima de Fogos

01h Pinduca

02h45 Bateria do Rancho

PALCO 2 – Recuo da Orla – Armazéns 1 e 2

21h30 – Eloy Iglesias

23h00 – Warrilow

23h50 Contagem Regressiva

00h Queima de Fogos

01h – Balada.Com

02h45- Meio Dia da Imperatriz Leopoldinense

Serviço:

Réveillon Estação das Docas 2024

Data: 31 de dezembro de 2023 – 01 de janeiro de 2024

Hora: 21h às 5h

Local: Orla

Entrada franca

Foto: Beatriz Santos / Ag. Pará