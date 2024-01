Réveillon em Santarém: celebração da paz e alegria familiar encerra o ano em grande estilo

Santarém e Alter do Chão foram palco de uma virada de ano espetacular, onde a paz e a alegria dominaram as celebrações, marcando o Réveillon da Família. A noite foi um sucesso de público e, ainda mais notável, de tranquilidade, sem ocorrências de violência, evidenciando o espírito festivo e harmonioso que permeou os eventos organizados pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura – Semc.

Na Orla da Avenida Tapajós, mais especificamente na Praça Tiradentes, e na Orla de Alter do Chão, os palcos foram o epicentro de uma programação diversificada que encantou os presentes. Os acordes musicais e a energia contagiante foram o tom da noite, oferecendo aos santarenos e aos visitantes uma celebração inesquecível.

PALCO PRINCIPAL

O público começou a se reunir desde cedo na Orla da Cidade, onde artistas locais como Andrya Nesha, MC Dourado e a cativante Banda Amazon Beach agitaram a noite com apresentações empolgantes. Para encerrar em grande estilo, o DJ Douglas Batidão trouxe os hits mais animados, mantendo todos na ‘pista’ até altas horas da madrugada.

ALTER DO CHÃO

Enquanto isso, na paradisíaca praia de Alter do Chão, a vibe única foi preservada com a musicalidade de Izellon Silva e Banda, seguida pelo ritmo contagiante do Forró do Chef e a energia do Punk do Arrocha. O DJ Diou encerrou a festa com sua seleção única, mantendo todos dançando sob o céu estrelado da vila.

Ao ser questionado sobre o evento, o Secretário de Cultura, Adson Wender, expressou sua satisfação com a celebração pacífica e familiar: “Estamos extremamente contentes em proporcionar um Réveillon que reflete a união e a harmonia entre nossa comunidade. Isso é fruto do trabalho conjunto de todas as secretarias envolvidas, das instituições de segurança e, é claro, do apoio caloroso dos cidadãos santarenos e dos visitantes.”

Já o prefeito Nélio Aguiar, radiante com o sucesso do evento, ressaltou: “Este Réveillon da Família foi um verdadeiro marco para nossa cidade. Mostramos que é possível celebrar com alegria, paz e segurança. Agradeço a todos que contribuíram para essa festa memorável.”

Entre os presentes, os turistas Lisa, vinda de São Paulo, e Miguel, de Recife, expressaram sua satisfação com a atmosfera acolhedora: “Foi incrível participar de uma festa tão animada e tranquila ao mesmo tempo. Sentimos a energia positiva e a hospitalidade do povo de Santarém. Com certeza, é um Réveillon para recordar!”

Essa celebração, que foi um verdadeiro sucesso, não seria possível sem a colaboração e empenho das secretarias municipais, instituições de segurança e do Conselho Comunitário de Alter do Chão. A Capitania Fluvial de Santarém, Polícia Militar, 4º Grupamento Bombeiro Militar (4º GBM), Polícia Civil, Dtran, Agência Distrital de Alter do Chão, Semma, Semsa, Semurb, SMT, Sempta, Semg e tantos outros foram fundamentais para garantir a segurança e o sucesso dessa festa inesquecível.

O Réveillon em Santarém e Alter do Chão não foi apenas uma celebração de fim de ano, mas um exemplo de como a união e a alegria podem transformar eventos em experiências marcantes e positivas para todos.

Imagens: Agência Santarém