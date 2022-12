Rèveillon: Santarém e Alter do Chão preparam a chegada de 2023

A recepção para a chegada de 2023 em Santarém, no oeste do Pará, região da Transamazônica (Baixo Amazonas) será com muita alegria, regada a shows de artistas locais nas orlas de Santarém e de Alter do Chão. A festa da virada é realizada pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura – Semc.

“Vamos fazer um evento com nossos artistas locais e para alegrar o réveillon da família santarena em dois pontos da cidade”, disse Luis Alberto Pixica, titular da pasta de Cultura.

Em Santarém, o show da virada será na av. Tapajós, orla em frente à Praça Tiradentes, a partir das 20h, com apresentações das bandas Cintura Fina, Quinta Dimensão, Rithimus, Rogginho e Banda, Carapanã Elétrico e dos cantores Gonzaga Blants e Nato Aguiar.

Em Alter do Chão, o evento será realizado em parceria com o Conselho Comunitário. As atrações começam a se apresentar a partir das 20h, no elevado da Praça 7 de Setembro. São elas: bandas “Nós de Alter”, Forró do Rei, banda Xarada e cantora Selma Lemos, além do DJ Ronald.

Imagem: Agência Santarém