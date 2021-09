Revés eleitoral abala governo de Fernández na Argentina; ministros entregam o cargo

Cinco ministros e autoridades do governo do presidente Alberto Fernández na Argentina colocaram seus cargos à disposição nesta quarta-feira (15), três dias depois de um forte revés eleitoral nas primárias legislativas, que pôs em risco a maioria governista no Senado. A crise expôs uma divisão entre o presidente e a vice, Cristina Kirchner.

Pediram demissão ou ofereceram a renúncia os seguintes ministros

Wado de Pedro, do Interior — o primeiro a entregar o cargo

Martín Soria, da Justiça

Roberto Salvarezza, da Ciência

Juan Cabandié, do Meio Ambiente

Tristán Bauer, da Cultura — nome considerado próximo à vice Cristina Kirchner

“Ouvindo suas palavras na noite de domingo, onde levantou a necessidade de interpretar o veredito expresso pelo povo argentino, considerei que a melhor forma de colaborar com esta tarefa é colocando minha demissão à sua disposição”, escreveu De Pedro no carta que apresentou Fernández.

Revés eleitoral

O Governo da Argentina teve uma dura derrota eleitoral, nas prévias legislativas deste domingo

No domingo, nas primárias para eleger candidatos para as legislaturas de meio de mandato, a coalizão governista Frente de Todos (peronismo de centro-esquerda) obteve menos de 31% dos votos em todo o país.

A coalizão de centro-direita Juntos, do ex-presidente Mauricio Macri (2015-2019), obteve 40% dos votos em nível nacional e levou cinco pontos de vantagem sobre o partido no poder na província da capital Buenos Aires, tradicional reduto peronista.

É um resultado inesperado que leva o governo a temer perder sua maioria no Senado e impossibilita sua consolidação na Câmara dos Deputados quando, em 14 de novembro, terão eleições para uma renovação parcial do Congresso.

FONTE G1