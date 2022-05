Revista Jacobin é lançada em Belém com foco no debate sobre a Amazônia e as lutas de classes na região Norte

A Amazônia como foco a debater a ecologia e a luta de classes na região Norte é o objetivo da revista internacional Jacobin, edição Brasil, lançada em versão impressa na noite deste sábado, 30, no Solar da Beira, na Campina.

O evento contou com o apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria de Relações Internacionais (Corint), e da Fundação Rosa Luxemburgo, teve a participação do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que fez parte da mesa de debates sobre diversos temas envolvendo o Brasil e a Amazônia.

O bate-papo contou também com a mediação da diretora editorial da Jacobin, Aline Klein, e com a participação de Carmen Foro, secretária nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT); Nirvia Ravena, professora do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará (Naea/UFPA) e Claudia Horn, socióloga e assessora da Secretaria de Planejamento e Gestão de Belém (Segep).

O gestor municipal falou sobre o Brasil atual, lutas e a Amazônia, além de destacar a construção que a revista pode trazer para o país.

“Carecemos, no Brasil, de uma revista que, de forma rigorosa, trate dos problemas que são estruturais, que apresente uma proposta. Nela contém poesia revolucionária e, ao mesmo tempo, tem entrevistas com prefeitos. Ela ajuda a constituir uma nova racionalidade. Não existe mudança estruturas sem projeto hegemônico.A Jacobin é uma revista de qualidade que vai ajudar a construir instrumentos que nos façam pensar muito”, afirma Edmilson Rodrigues.

A versão impressa da revista será lançada de forma semestral e poder ser adquirida por meio do site da revista. A produtora cultural Joana de Moura, de 46 anos, moradora de Mosqueiro, fez questão de comparecer ao lançamento e destacou o alto nível da roda de conversa.

“Acho muito interessante ter esse lugar de fala pelas pessoas daqui. Vemos muita gente de fora discutindo questões da Amazônia, e quem precisa participar desses debates somos nós. Os depoimentos do bate-papo foram maravilhosos, com riquezas de detalhes”.

Nesta primeira edição, o tema é a Amazônia, além de debater ecologia e luta de classe na região com artigos e entrevistas de pensadores e intelectuais de toda a Amazônia, em particular, de muitos autores paraenses.

“Essa revista precisava trazer um pensamento. Esperamos que essa revista possa ser vista em todas as partes do Brasil”, comentou Aline Klein, diretora da revista.

Segundo o coordenador da Corint, Luiz Arnaldo Campos, Belém vem se credenciando em receber eventos voltados para falar sobre a Amazônia.

“A Jacobin se credenciou por um pensamento crítico e possui uma credibilidade internacional. É muito importante que esse lançamento da revista, que fala especificamente da Amazônia, seja feito em Belém. Estamos a pouco tempo do Fórum Social Pan-Amazônico e esse lançamento já é uma prévia”, comentou.

Inscrições para o Fórum – Estão abertas, até o dia 12 de maio, as inscrições para as atividades autogestionadas do X Fórum Social Pan-Amazônico (Fospa). O evento vai ocorrer de 28 a 31 de julho de 2022, no campus Guamá da UFPA e reunirá movimentos sociais, associações, coletivos, entidades, lideranças da Amazônia, povos originários, quilombolas, trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Mais informações, acesse o site do Fospa.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes