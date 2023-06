Revoada de Pássaros Juninos abre o Arraial de Todos os Santos

A Revoada de Pássaros Juninos marcou a abertura do Arraial de Todos os Santos 2023 na noite de sábado (03), na Casa das Artes, em Belém. A programação reuniu 22 grupos de Pássaros e outros Bichos em um cortejo que atraiu dezenas de admiradores da cultura popular paraense. Nem mesmo a chuva diminui a empolgação do público.

O presidente da Fundação Cultural do Pará (FCP), Thiago Miranda, parabenizou “Pássaros e Bichos que fazem essa festa ser tão colorida e bonita. É uma satisfação muito grande fazer parte desse momento”.

Os Pássaros “voaram” pelos espaços da Casa das Artes, cortejando o público, que acompanhou as apresentações por mais de uma hora.

Integrante do Pássaro Beija-Flor, Neide Ferro participou pela primeira vez do Arraial de Todos os Santos. Segundo ela, fazer parte da cultura popular é sempre “uma grande honra”. “Eu participava apenas como espectadora. Como parte do elenco essa é a minha estreia. E tô adorando!”, disse Neide.

Referência – O evento também contou com a presença da renomada Mestra de Cultura Popular Iracema Oliveira, uma das mais atuantes guardiãs dessa manifestação única da cultura paraense. Ao ressaltar a importância do Arraial de Todos os Santos, Iracema Oliveira afirmou que “isso é uma coisa que a gente esperava de ano a ano. É um momento histórico para nós, guardiões, porque é o momento em que nos reunimos. Vocês não podem imaginar o que a gente sente nesse momento. Esse encontro, essa revoada, é muito gratificante para nós”.

A Mestra é radialista há 68 anos, e trabalha com arte desde os 7 anos de idade. Iracema foi Porta-Pássaro, e se tornou referência na cultura popular do Estado. Para ela, a apresentação foi muito especial. “Não temos mais os Pássaros que tínhamos antes. Os grupos precisam de espaço para se apresentar. Esta Revoada, para nós, significa muito para manter essa tradição viva”, reiterou.

Atualmente, o Pará tem 35 grupos de Pássaros em atividade, dos quais 21 estão na capital, preservando essa manifestação – um importante patrimônio cultural imaterial do Estado e da Amazônia.

Os Pássaros são uma tradição junina com mais de 100 anos. O mais antigo grupo registrado completou 116 anos em 2023. O Pássaro é um teatro com todos os elementos técnicos e de dramaturgia.

Programação – O Arraial de Todos os Santos prossegue até o início de julho, com o Concurso Estadual de Quadrilhas, Concurso de Miss Caipira, Miss da Diversidade e o Auto Junino.

09 a 11 – Auto Junino – Núcleo Curro Velho;

13 a 15 – Rodas de conversas sobre Culturas Populares Juninas – Casa das Artes;

16/06 a 02/07 – Arraial Junino no Centur – sede da FCP;

21 a 25/06 – Apresentação de Pássaros e Cordões – Teatro Waldemar Henrique;

28/06 – Concurso Miss Caipira da Diversidade – sede da FCP;

29/06 – Apuração do Concurso de Quadrilhas – sede da FCP;

01/07 – Premiação das Campeãs – sede da FCP,

02/07 – Encerramento, com atrações no palco e grande roda de carimbó – sede da FCP.

Texto: Álvaro Frota – Ascom/FCP

Fonte: Agência Pará/Foto: Paulo Cesar/Ag Pará