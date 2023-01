Rial renuncia após achar rombo de R$ 20 bilhões nas Americanas

Após encontrar “inconsistências em lançamentos contábeis” no valor de R$ 20 bilhões, o CEO das Americanas, Sergio Rial, renunciou ao cargo. Ele estava na função há nove dias.

O novo diretor de Relações com Investidores (RI), André Covre, também renunciou do cargo que assumiu no mesmo dia que Rial, em 2 de janeiro.

Diante do ocorrido, o conselho da Americanas nomeou interinamente o diretor de recursos humanos, João Guerra, como presidente e diretor de RI.

A notícia pode prejudicar ainda mais a varejista que nos últimos doze meses acumula uma perda de quase 60% na Bolsa de Valores.

EMPRESA FALA SOBRE ROMBO ENCONTRADO

A Americanas explica que as inconsistências foram encontradas “em lançamentos contábeis redutores da conta fornecedores realizados em exercícios anteriores”, incluindo o ano de 2022. Já o valor de R$ 20 bilhões tem como referência os números do fechamento do terceiro trimestre do ano passado.

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação