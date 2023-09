Ricardo Catalá deve permanecer no comando técnico do Clube do Remo

Ainda não tem nada definido, mas, provavelmente, o técnico Ricardo Catalá, permanecerá no comando técnico do Clube do Remo para a temporada 2024. O professor tem o apoio de boa parte da torcida azulina, bem como, da direção remista, ora encabeçada por Fabio Bentes.

O apoio a Ricardo Catalá, que também é psicólogo de formação, tem fundamento. Ao chegar no Baenão, o Clube do Remo estava naufragando, correndo riscos de ser rebaixado à Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional.

Catalá levantou a autoestima do elenco, bem como, da diretoria e da torcida, fazendo com que o clube se afastasse da zona maldita. O Remo, nessa fase ruim, passou a pontuar e obteve aprovitamento de mais de 50% de aproveitamento, quase emparelhando com o Brusque, um dos concorrentes ao acesso e ao título da Terceirona 2023 ao lado do Paysandu, maior adversário do Leão.

Assim, os azulinos encerraram precocemente a atual temporada, mas fora do rebaixamento que seria um desastre para o Fenômeno Azul.

Ricardo Catalá, que se encontra com a família, em São Paulo, diz desejar voltar ao Pará para continuar o seu trabalho e levar o Remo para a Segunda Divisão do Campeonato em 2024. Segundo o técnico, se tivesse podido contratar mais reforços, talvez agora o Remo estivesse disputando as finais da Série C. No entanto, lembrou que há um final de mandato e eleições se avizinhando no Remo. Assim, ele não poderia fazer mais e novas contratações para não prejudicar o pleito e nem ferir o estatuto do Clube do Remo. No entanto, o técnico diz estar disposto e otimista com o elenco que se formará para 2024.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo