Ricky Martin tinha caso com sobrinho de 21 anos, incesto terminou em ordem de restrição

Ricky Martin está envolvido em um escândalo de abuso, incesto, violência doméstica, que se comprovados pode acabar em prisão para o cantor de 50 anos.

O artista recentemente teve uma ordem de restrição por violência doméstica em que o autor não era do marido, Jwan Yosef, e sim de um amante até então de identidade não revelada. Martin negou a acusação e agora a identidade do autor da ordem de restrição foi revelada: trata-se de Dennis Yadiel Sanchez, sobrinho do cantor de 21 anos.

Segundo o jornal porto-riquenho El Vocero, Ricky e sobrinho tiveram um caso por sete meses e estavam separados há 2 meses, mas o artista passou a rondar a casa do amante sem aceitar o término, o que resultou na ordem de restrição.

Antes de ser revelado que o caso extraconjugal era com Dennis, o irmão de Ricky, Eric Martin, fez uma transmissão ao vivo defendendo o irmão alegando que o autor da ordem de restrição tinha problemas mentais. Ele chegou a mandar um recado para o jovem sem citar nomes. “Você sabe como nós te amamos, você sabe como se afastou de nós e você sabe dos problemas mentais que você tem. O sistema governamental não está feito para reabilitar as pessoas”, disse na ocasião.

Segundo a denúncia, Martin teria cometido abusos físicos e psicológicos contra o sobrinho. Uma audiência sobre o caso está marcada para o dia 21 deste mês.

Caso seja provado o incesto e os abusos, Martin pode receber uma pena de até 50 anos de prisão, conforme a lei porto-riquenha.

Fonte: Portal do Holanda

Foto: Reprodução Instagram Ricky Martin