Rico, Sthe, Bil e Dynho discutem e clima esquenta em A Fazenda

Treta generalizada em A Fazenda 13. Na tarde desta sexta-feira (29/10), Sthe Matos, Rico Melquiades, Bil Araújo e Dynho Alves bateram boca e o clima esquentou no reality show.

Sthe não gostou dos comentários de Rico sobre ser influenciada por Bil e foi tirar satisfação, alfinetando outra peoa. “Você tá dizendo que eu sou manipulada pelo Bil. É uma opinião sua, mas discordo. Manipuladora, falsa, pra mim é a Day. Vou até falar com ela”, pontou a tiktoker.

E ela continuou, acusando o humorista de não tratar ela com o devido respeito. “Você não me trata bem não, você é super mal educado comigo, com todo mundo, não sabe ser grato, não sabe pedir um por favor, um obrigado e muito menos um com licença”.

Rico Melquiades, uma das figuras mais polêmicas de A Fazenda 13, não poupou palavras na réplica. “Ai Sthe, volta para a sombra do Dynho, me poupa, garota. Volta para a sombra! Quer aparecer? Tem um mês e meio que não aparece. Vai lavar um prato para aparecer, que é o que você sabe fazer. Acha que lavando um prato e varrendo casa vai estar chamando atenção. Me poupa garota, vai jogar, vai se posicionar, vai viver, vai ter atitude”, criticou.

De longe, mas ouvindo a discussão, Bil resolveu se intrometer e dar a sua opinião, defendendo Sthe. “Tu achas que dormindo ganha alguma coisa?”, questionou. Rico prontamente respondeu dizendo que Bil “é outro jogador sujo e manipulador”, mas teve que sustentar a tréplica do ex-BBB aos gritos: “O que você está fazendo aqui? Não gosta de mídia, não, gato? Todo mundo aqui gosta de mídia”, exclamou o modelo.

Para botar mais fogo na discussão, Dynho, desafeto de Rico, xingou o participante e tomou uma invertida do humorista. “Famosa é a Mirella [cantora e mulher de Dynho], conhecida é ela, não é você”. Os ânimos se acalmaram após a declaração de Rico e os peões se separaram.

Fonte Metropoles