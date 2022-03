Rihanna exibe barriga de gravidez com macacão de grife

A gravidez de Rihanna vem sendo bastante comentada, principalmente devido aos seus looks ousados e fashionistas. Na noite passada (4), apostou em um macacão verde-água relevando lateralmente detalhes da barriga, da grife Stella McCartney, para o encontro com Mel Ottenberg, editor-chefe da Interview Magazine.

A cantora está em Paris para curtir a semana de moda, e vem apostando em roupas extravagantes. Na última terça-feira (01), chegou arrasando no desfile da grife Dior, onde optou por um look transparente de renda preto, deixando mais uma vez em evidência o barrigão.

O pai da compositora, Ronald Fenty não escondeu a felicidade, em uma entrevista recente comentou a respeito. “Estou em êxtase. Estou tão feliz que pulei de alegria. Eu ainda estou tão animado. Rihanna sempre disse que queria filhos, ela adora crianças. Ela sempre cuida dos filhos de seus primos… ela vai ser uma boa mãe”, comentou.

Além disso, elogiou o genro, no qual conheceu em uma viagem em Barbados, em dezembro de 2020. “Um cara muito legal. Eu gosto dele”, afirmou.

Grávida de seu primeiro filho com o cantor A$AP Rocky, o anúncio foi revelado pela revista People, e logo depois o casal foi fotografado pelas lentes do fotógrafo DIGGZY, passeando em Nova York, onde a artista aparece com jaqueta rosa longa deixando a barriguinha de fora.

Rihanna e A$AP Rocky em Nova York (Foto: Reprodução/ The Grosby Group)

O casal se conhece desde 2012, onde colaboraram musicalmente, ele trabalhou em um remix de sua música ‘Cockiness’, com a cantora, logo no ano seguinte o rapper abriu os shows da musa, na turnê Diamonds World Tour, nos Estados Unidos. Porém, somente em dezembro de 2020 foi oficializado o relacionamento.

O rapper em 2021 em entrevista à revista GQ americana, não poupou elogios à amada. “O amor da minha vida. É muito melhor quando você encontra a pessoa certa. Ela equivale a, provavelmente, um milhão de outras. Acho que quando você sabe, sabe. Ela é a única”, afirma.

Fonte: R7/ Foto Destaque: Rihanna na semana de moda em Paris. Reprodução/ Instagram