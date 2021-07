Rildo assina pré-contrato com o Bicola e chega amanhã a Belém

O atacante Rildo também assinou pré-contrato e foi anunciado no perfil oficial do Paysandu Sport Club no Twitter, na tarde desta terça-feira, 13, como mais novo bicolor. Depois de desembarcar em Belém, nessa quarta-feira, 14, o atleta será submetido a exames médicos e avaliações físicas e fisioterápicas para, posteriormente, assinar contrato até o fim do Campeonato Brasileiro da Série C.

Com passagens por outros clubes brasileiros, Rildo já atuou ao lado de um dos grandes ídolos da recente história bicolor. “Estou muito feliz em poder jogar no maior campeão da Amazônia. Joguei com o Pikachu no Vasco, ele sempre falava da torcida, do clube. A torcida bicolor pode ter certeza que não vai faltar vontade, dedicação. Com a experiência e as bagagens que já vivi no futebol, eu espero que possa ajudar os meus companheiros a conquistar o principal objetivo que é o acesso”, afirmou o atacante.



Depois da conclusão dos trâmites burocráticos, Rildo aguardará a publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ficar à disposição da comissão técnica chefiada pelo professor Vinícius Eutrópio, que agora trabalha o grupo para quebrar o tabu de perdas dentro da Cuzuru, no Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

Nome: Rildo Andrade Felicissimo

Nascimento: 20/03/1989 (32 anos)

Naturalidade: São Paulo (SP)

Altura: 1,81 m

Peso: 73kg

Posição: atacante

Clubes: São Bernardo-SP, Ferdanópolis-SP, Ferroviária-SP, Vitória-BA, Ponte Preta-SP, Santos-SP, Corinthians-SP, Coritiba-PR, Vasco-RJ, Chapecoense-SC, Daegu-COR e Avaí-SC

Imagem: Agência Paysandu