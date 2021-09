Rildo avalia chave do Paysandu como ‘muito difícil’ e faz matemática para o acesso

“A nossa chave é muito difícil”. É assim que Rildo, atacante do Paysandu, avalia o grupo da equipe paraense no quadrangular de acesso da Série C. Depois de passar em primeiro lugar na fase classificatória, o Papão deve encarar adversários mais difíceis na fase decisiva da competição. De acordo com a CBF, os bicolores estreiam neste domingo (3), fora de casa.

“Agora estamos em uma fase decisiva. Temos que estar mais focados do que estávamos, mas acredito no nosso elenco. Vamos procurar fazer o nosso dever de casa e buscar pontos fora”, avaliou Rildo.

Sobre possíveis metas de pontuação para o acesso, Rildo disse que já tem a receita: vencer todas em casa e buscar pontos fora. Para isso, ele acredita que o Papão precise somar de 9 a 10 pontos para conseguir o acesso à Segundona.

“O espírito tem que ser o mesmo dos últimos jogos. Todo mundo aqui quer o acesso. Estamos fazendo uma excelente campanha e, sem dúvidas, o fundamental é conseguir fazer pontos aqui na Curuzu”, disse Rildo.

A CBF divulgou nesta segunda (27) a tabela detalhada do primeiro turno do quadrangular de acesso da Série C. A primeira partida do Paysandu será contra o Criciúma, às 18h, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

Vale ressaltar que, de acordo com o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, a segunda fase da Série C deverá contar com a presença de público nos estádios. Sobre o tema, Ettinger acredita que a decisão sairá até terça-feira (28).

