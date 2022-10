Na noite desta sexta-feira (28) o Rio Branco-AC encara a Tuna Luso pela Copa Verde. A partida vai rolar no Estádio Florestão, na capital Acre, ás 22h (de Brasília) a partida vale vaga nas oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do Youtube de A Província do Pará, e também com a equipe da rádio Super Marajoara AM 1130.

Está fase do jogo é disputada em jogo único. Caso haja empate, a decisão será conhecido nas cobranças de pênaltis. Quem avançar para a próxima fase terá com adversário São Raimundo- RR ou São Raimundo-AM.

Foto: Divulgação