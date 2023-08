Rio decreta estado de emergência zoossanitária por gripe aviária

O governo estadual do Rio de Janeiro decretou, nesta sexta-feira (18), estado de emergência zoossanitária, por 180 dias, em função da detecção da infecção de 16 aves pelo vírus H5N1, da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade, a gripe aviária.

O Decreto 48.644 com a medida foi publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do estado, seguindo recomendação da Portaria 587 do Ministério da Agricultura e Pecuária.

A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento reforçou que a doença está controlada, registrando 16 casos em nove municípios, mas apenas em aves silvestres migratórias.

Para o secretário de Agricultura, Flávio Campos Ferreira, a medida permite uma resposta mais rápida em casos de novos focos de gripe aviária, e a necessidade de resguardar a avicultura comercial e de subsistência no território fluminense.

– A medida é protetiva, pois facilita o acesso a recursos e materiais para uma pronta resposta em caso de novas notificações de suspeita da doença. Com este decreto podemos agir de maneira muito mais rápida – disse o secretário, em nota.

A doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves, nem de ovos. As infecções humanas pelo vírus da influenza aviária ocorrem por meio do contato direto com aves infectadas (vivas ou mortas).

– Além dessas medidas, é importante ressaltar o papel do produtor na manutenção da biosseguridade nas suas granjas – completou o superintendente de Defesa Agropecuária, Paulo Henrique Moraes.

*Agência Brasil

Fonte: Pleno News/ Foto: Pexels