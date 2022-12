“Rio Mar” leva o 1o lugar no Regional do Festival Canção da Transamazônica (Fecant)

A canção de compositores de Marabá e Jacundá levou também o prêmio de Melhor Letra

Na primeira noite do VIII Festival Canção da Transamazônica (Fecant), na sexta-feira, 16, “Rio Mar” venceu o primeiro lugar de Melhor Canção e levou o prêmio de R$ 7 mil pra casa, na etapa do Fecant Regional. O single também conquistou o prêmio de Melhor Letra, de R$ 1.500. A composição de Bertin di Carmelita e Charles Arraia foi interpretada pelo segundo. O festival continua neste sábado, 17, com o Fecant Nacional e show de Adriana Calcanhotto, na Concha Acústica de Altamira. A programação é gratuita.

“Foi bom demais. Maravilhoso ser premiado em um festival tão grande e bonito. A gente está muito feliz”, comemorou Charles Arraia, que já morou em Altamira e, hoje, é radicado em Jacundá. Ele assina os arranjos da canção vencedora, enquanto Bertin, que é escritor e poeta, fez a letra. A canção composta há seis anos pela dupla já havia sido premiada no Gurupi Festival, no Tocantins, mas para o letrista Bertin, a vitória em Altamira tem um gosto especial: “Fiquei eufórico por ganhar no meu lugar, ser reconhecido pelo meu povo, minha aldeia. Você sente que a missão foi cumprida, o recado foi dado e absorvido”, conta ele que é natural de Pernambuco, mas vive em Marabá há 35 anos.

“Rio Mar” é uma homenagem ao Rio Tocantins, que nasce em Goiás, percorre o Tocantins, Maranhão e Pará e deságua no delta do Marajó, onde suas águas se encontram com o mar. Os arranjos são inspirados na MPB, explica Charles e têm acordes de sanfona na música original, que ganhou versão com flauta para o Fecant. Já Bertin, explica que a letra aponta as belezas e mazelas desse rio, que é tão importante para a vida da população de Marabá, mencionando todas a riqueza ambiental, as utilidades sociais e também evidenciando a sua degradação pela ação humana.

O troféu do grande vencedor da noite foi entregue pelo prefeito de Altamira, Claudomiro Gomes, e sua esposa Apoliane.

Em 2° lugar de Melhor Canção ficou “Pra Mim Já Deu”, de autoria de Anderson Souza, de Marabá, que levou o prêmio de R$ 5 mil. A intérprete foi Nenzinha Souza, que arrebatou o prêmio de Melhor Intérprete, no valor de R$ 1.500.

Em 3° lugar de Melhor Canção ficou “Feitiço da Cabocla”, composição e interpretação de Gra Podanosk, de Altamira, que ganhou o prêmio de R$ 3 mil.

“É impressionante ver o quanto que o Fecant Regional evoluiu. Os nossos artistas estão despontando com suas composições. Tenho muito orgulho e fazer parte dessa evolução”, comemora a coordenadora e idealizadora do Fecant, Joelma Klaudia.

Ao todo, 12 canções concorrentes passaram pelo palco do Fecant Regional, que foi apresentado por Jeff Moraes e Érika Siqueira. A noite contou com shows do duo Welber Pinheiro e Bethe Corrêa e também de Cléo Soares. O evento foi aberto com uma apresentação de dança dos indígenas do povo Xikrin. Os jurados da noite foram Adilson Alcântara, Zara, Aqno e Cristina Soares.

Nesta edição, estão sendo distribuídos R$ 42 mil em prêmios em dinheiro aos artistas vencedores. O patrocínio é da Norte Energia, empresa privada e concessionária da usina Belo Monte, e da Prefeitura Municipal de Altamira.

Fecant Nacional com Adriana Calcanhotto

Na segunda e última noite do VIII Fecant, neste sábado, 17, a partir das 21h, serão apresentadas mais 12 canções concorrentes de artistas de fora da região Transamazônica, inclusive de Belém, e também de outros estados. O festival está sendo transmitido ao vivo pelo canal do Youtube do Festival Canção da Transamazônica.

A atração nacional desta edição, Adriana Calcanhotto, fará o show de encerramento do festival, enquanto o cantor Kiko Netto (ex-Fruta Quente) fará o show de abertura da noite. A cantora e compositora gaúcha vai apresentar o repertório da turnê internacional “Voz e Violão” com os sucessos da carreira.

O público do Fecant também está podendo conferir no local do evento a I Feira Indígena de Economia Criativa com a participação de 10 etnias do Xingu.8

Candidatos do Fecant Nacional:

1) “A Lira de Ourém”, composição de Adriano Cardoso e Arlindo Matos, interpretação do primeiro, de Ourém (PA)

2) “Encerra”, composição de Ziza Padilha e Paulinho Pedra Azul, interpretação de Bethe Corrêa, de Belém (PA);

3) “Entre Dragões e Querubins”, composição e interpretação de Alfredo Reis, de Belém;

4) “Canto Atroz”, do compositor Marcelo Sirotheau, de Belém (PA), que será interpretada por Alba Mariah;

5) “Grito”, composição e interpretação de May Honorato, de Maceió (AL);

6) “Naquela Estância”, de Márcio Farias e Davi Amorim, de Belém (PA), com interpretação do segundo;

7) “Obrigado Meu Deus”, composição e interpretação de Diego Xavier, de Ananindeua (PA);

8) “Oyá dos Meus Dias”, composição de Saulo Fagundes, de Serra Dourada (BA), e interpretação de Walter Lajes;

9) “Nena”, do compositor e intérprete Casimiro, Londrina (PR);

10) “Sede”, composição de Juliano Amorim, interpretação de Clara Madeira, de São Luís (MA);

11) “Travessia”, composição de João da Hora e Dudu Neves, interpretação do primeiro, de Belém;

12) “Voz da Mulher”, composição e interpretação de Dulci Cunha, de Belém

Prêmios do Fecant Nacional:

– 1° lugar – R$9.000,00

– 2° lugar – R$7.000,00

– 3° lugar – R$5.000,00

– Melhor Intérprete – R$1.500,00

– Melhor Letra – R$1.500,00

