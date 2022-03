Rio Tapajós chega ao nível de alerta em Santarém, e Amazonas ultrapassa cota em Óbidos

Os níveis dos rios Amazonas e Tapajós atingiram a cota de alerta nos municípios de Santarém e Óbidos, no oeste do Pará, nesta segunda-feira (28). O nível do rio Amazonas é influenciado pelo degelo da Cordilheira dos Andes, no Peru, onde fica sua nascente. As fortes chuvas que caem em sua cabeceira, na divisa do Pará com o Mato Grosso provocam a subida do nível das águas do rio Tapajós nessa época do ano.

Conforme o boletim da Defesa Civil de Santarém, na medição que é feita diariamente na régua da Agência Nacional das Águas (ANA), no porto da Companhia Docas do Pará (CDP), o nível do rio Tapajós chegou a 7,10 metros, atingido a cota de transbordo. No ano passado, a marca chegou a 7,20m neste mesmo período. Em 2014, o nível estava 18 centímetros abaixo e em 2009, a medição estava em 7,36m.

Em Óbidos, o nível do Rio Amazonas ultrapassou em 8 centímetros a cota de alerta que é de 7,20 metros. O boletim divulgado pela Defesa Civil mostra que o rio marcou 7,28 metros.

Comparado ao mesmo período do ano passado, neste mesmo dia marcou 7,36 metros, o nível está 8 centímetros abaixo. Já no comparativo com a cheia de 2014, essa diferença é de apenas um centímetro. Na comparação com a cheia de 2012, neste momento, o nível do rio está 32 centímetros abaixo. E está 30 centímetros abaixo da maior cheia da história do Baixo Amazonas, em 2009.

O avanço das águas já prejudicou vários alguns pontos da cidade e tem causado inúmeros transtornos à população obidense. A Defesa Civil está em alerta por causa das chuvas que caem com maior intensidade na região neste período. Em fevereiro deste ano, o governo federal reconheceu a situação de emergência por causa das chuvas intensas em Óbidos.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), até o fim deste mês e início de abril, as chuvas vão continuar com maior intensidade volumes de chuva entre 250 mm/mês a 400 mm/mês.

