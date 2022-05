Rio Tapajós recua mais três centímetros nas últimas 24 horas e fica abaixo de 8 metros depois de 9 dias

O nível do rio Tapajós recuou três centímetros nas últimas 24 horas em Santarém, no oeste do Pará, segundo a medição diária feita pela Defesa Civil Municipal, divulgada nesta terça-feira (10).

Durante quase dez dias, o nível das águas permaneceu acima dos 8 metros.

Desde o dia 2 de maio que essa marca vinha sendo registrada na régua da Agência Nacional das Águas (ANA), na Companhia Docas do Pará (CDP).

A partir do último fim de semana, o rio começou a dar sinais de vazão. Na segunda-feira (9), chegou a 8,02 metros e hoje, ficou em 7,99 metros.

Apesar de os números apresentarem recuo, as águas mantêm diversos pontos de alagamentos no município, principalmente na área comercial com várias ruas submersas no trecho compreendido entre as praças Tiradentes e Matriz.

O rio Tapajós alcançou a maior marca no último dia 4 de maio, quando marcou 8,05 metros, ficando a 0,95 centímetros da cota de alerta, que é de 7,10 metros.

Os dados divulgados hoje pela Defesa Civil mostram que o nível do Tapajós segue 89 centímetros acima da cota de alerta e abaixo 23 centímetros da cheia de 2009, neste mesmo período. No comparativo ao ano passado, o rio está 03 centímetros acima e da marca de 2014, está abaixo 05 centímetros.

Fonte: O Estado Net