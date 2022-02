Rio Tapajós sobe 19 centímetros nos últimos dias e fica a 1,10m da cota de alerta

O nível do rio Tapajós em Santarém, no oeste do Pará, continua subindo. Na medição feita na régua da Agência Nacional das Águas (ANA), na manhã desta segunda-feira (20), a marcava estava em 6 metros, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. Com isso, o nível ficou a 1,10 metros da cota de alerta, que é de 7,10 metros.

Conforme o boletim do dia 16, a marca estava em 5,81 metros. De lá para cá, conforme a nova medição, o Tapajós subiu 19 centímetros.

O registro de hoje mostra que o nível do rio Tapajós está abaixo 4 centímetros da marca histórica registrada em 2009. A régua aponta que, neste mesmo período, no ano passado, o nível do rio estava em 5,94 metros. Ou seja, agora, está acima 6 centímetros. Em relação à marca de 2014, o nível está 10 centímetros acima.

Nos últimos dias, a Defesa Civil registrou aumento do nível do rio, comparado à semana anterior quando houve um leve recuou, mas voltou a subir no dia 16. A previsão para os próximos dias é de mais chuva, sobretudo nas cabeceiras dos rios, o que pode elevar ainda mais a cota de transbordo.

