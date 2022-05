Rio Tapajós volta a subir 16 cm, em Santarém, e atinge 8,13 metros pela primeira vez

O nível do Rio Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará, voltou a subir nesta quinta-feira (19), após as fortes chuvas das últimas 24 horas na região, conforme o boletim diário da Defesa Civil. Foram 16 centímetros de ontem para hoje. A régua de medição da Agência Nacional das Águas (ANA), no porto da Companhia Docas do Pará (CDP), chegou a 8,13 metros. Nesta quarta-feira (18), por exemplo, a marca estava em 7,97 metros.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a subida do nível dos principais rios Tapajós e Amazonas é resultado das chuvas isoladas que caem na região nessa época do ano. Além disso, o Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), prevê que até o próximo domingo (22), as regiões paraenses serão atingidas por chuvas intensas e tempestades.

A previsão é que chuvas com ventos de mais de 100 km/h atinjam o Baixo Amazonas nos próximos dias e contribuam com o aumento do nível dos rios, que nas últimas semanas apresentou uma acentuada descida.

Em Santarém, por exemplo, nesta manhã, parte da avenida Tapajós ficou debaixo d’água após as chuvas dessa madrugada. As bombas instaladas pela prefeitura conseguiram dar vazão à água.

Com o volume de chuva que caiu de ontem para hoje, o nível do Tapajós ficou 1,03 metros acima da cota de alerta, que é de 7,10 metros. Em relação aos anos de 2021, 2014 e 2009, a marca atual está acima 9cm, 1 cm e 5 centímetros, respectivamente, em relação aos períodos anteriores.

Fonte: O Estado Net