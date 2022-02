Rio Tocantins “resiste” com nível acima dos 10,50 metros

O ritmo de baixa do Rio Tocantins segue lento, com pequenos recuos nos últimos dias. Ontem, aliás, aumentou em um centímetro da medição da manhã para a do final da tarde, fechando em 10,54 metros acima do normal. Mas o Boletim de Vazões e Níveis da Eletronorte prevê que chegue a 10,40 em Marabá no dia 3 de fevereiro. É importante destacar que aqui no Município o nível de alerta é acima dos 10 metros, quando a cheia começa a desabrigar, por ter alcançado as casas nas regiões mais baixas.

Segundo a Defesa Civil do município (Comdec), são mais de 100 pessoas envolvidas no trabalho de limpeza e também máquinas, como caçambas e tratores para retirada de entulhos das ruas que estiveram submersas.

De acordo com Jairo Milhomem, há a possibilidade de um novo repique, subida no nível do rio e alagar novamente as áreas. “Estamos ainda no período das cheias, nada acabou. Está chovendo muito nas cabeceiras do rio então a orientação é que as pessoas não retornem ainda para suas residências e aguardem um comunicado oficial para que se faça um retorno seguro”, informou Jairo.

A Defesa Civil municipal informou, também, que toda infraestrutura foi montada nos abrigos para o atendimento às famílias como energia e água. A prefeitura, através da Secretaria de Obras, construiu 21 abrigos em todos os núcleos da cidade e mais de 950 famílias estão nos abrigos públicos.

A enchente deste ano chegou a 13,10 metros acima do que a Defesa Civil considera como o leito normal do rio, atingindo mais de trinta bairros e desabrigando e desalojando mais de 6 mil famílias. Muitas famílias ficaram ilhadas morando no piso superior das casas.

Nos abrigos a Defesa Civil realiza a distribuição de cestas básicas e outros atendimentos assim como a secretaria de assistência social e secretaria de saúde com ações de atendimento médico e de enfermagem, distribuição de medicamentos com prescrição médica e atendimento psicológico.

Nas ruas que foram alagadas, as equipes de limpeza do SSAM (Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá) continuam o trabalho de retirada de entulhos das vias. São mais de 100 pessoas envolvidas neste trabalho e também máquinas, como caçambas e tratores.

“Estamos com equipes em todos os bairros onde alagou para fazer a retirada do entulho e fazendo um mutirão de limpeza na semana passada o tempo ajudou e adiantamos muito o trabalho e essa semana pretendemos finalizar”, informou Odilon Cerqueira, Chefe da Limpeza Pública Urbana do SSAM.

Fonte: Correio de Carajás, com Ascom PMM