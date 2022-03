Rio Tocantins segue acima dos 11,40 metros e cheia parece longe do fim

O Rio Tocantins finalizou a segunda-feira (21) em 11,43 metros acima do normal em Marabá e a cheia deste ano ainda parece longe de terminar. Nos próximos três dias o nível deve seguir estagnado, segundo o Boletim de Vazões e Níveis divulgado pela Eletronorte. Enquanto isso, milhares de pessoas permanecem fora de casa e ainda sob a responsabilidade do poder público, em abrigos.

A Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil (Comdec) já coloca à disposição da população caminhões para o transporte das famílias que precisem mudar novamente. Os abrigos continuam prontos para atender os desabrigados e a Defesa Civil continua realizando o atendimento às famílias nos 23 abrigos mantidos pela Prefeitura de Marabá.

“Está sendo uma enchente completamente atípica, já registramos a terceira elevação com alagamentos das áreas de risco em Marabá nestes últimos três meses. Estamos monitorando o nível do rio em outras regiões e está se estabilizando”, informou Marcos Andrade, Assessor da Defesa Civil em Marabá.

A Defesa Civil já realizou o atendimento para mais de 5 mil cadastros de famílias atingidas pela enchente, 1.050 famílias foram para abrigos públicos e 2.485 famílias ficaram desalojadas. Foram registradas 862 famílias ilhadas e 797 famílias ribeirinhas atendidas pela Defesa Civil.

Porém, com o registro de baixa no nível do rio nas duas primeiras semanas deste mês de março, muitas famílias, contrariando a orientação da Defesa Civil, resolveram retornar para as residências. “Realizamos um recadastramento em todos os abrigos e observamos que 230 famílias deixaram os abrigos por conta própria e hoje nós temos 820 famílias em 22 abrigos”, informou Marcos Andrade.

A Defesa Civil Municipal em parceria com o Governo do Estado realizasou a entrega de mais de 3 mil cestas básicas de alimentos e distribuição de colchões. A prefeitura de Marabá realizou a troca de 1.050 botijões de gás de cozinha, entrega de kits de higiene pessoal e limpeza e atendimento médico, enfermagem e odontológico em todos os abrigos.

FGTS

A Defesa Civil também vem mantendo equipes exclusivas para o atendimento as pessoas que procuram pela declaração que confirma que teve sua residência atingida pela enchente através de documento previamente elaborado pela Defesa Civil e Caixa das áreas inundadas a partir de cadastros de famílias que procuraram atendimento.

Estão sendo disponibilizadas, na sede da Defesa Civil, localizada na Rua 7 de Junho na Marabá Pioneira, cem senhas para atendimento de segunda a quinta-feira, no horário de 8 as 18 horas.

Para ter direito ao saque do FGTS a pessoa deve comprovar que mora em área de risco, de acordo com a lista da Defesa Civil e Caixa Econômica Federal, e que foi atingida pela enchente. Para isso, precisa levar um comprovante de residência em seu nome ou se o imóvel for alugado, a pessoa deve levar o contrato de aluguel autenticado em cartório.

Além do comprovante de residência é preciso levar também os originais e cópias dos documentos pessoais como RG e CPF como também o número do PIS. A Defesa Civil informa que não está aceitando declaração de residência, apenas cópia do contrato de aluguel ou o comprovante de endereço com o nome do titular na conta de telefone, água, energia, internet ou fatura do cartão de crédito.

Fonte: Correio de Carajás com Ascom PMM)