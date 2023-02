Rio Uriboca transborda e fecha a BR-316 na divisa entre Marituba e Ananindeua

O fato não é inédito, mas inusitado. A forte chuva que caiu sobre a Região Metropolitana de Belém na tarde/noite de ontem, sexta-feira, 24, provocou um engarrafamento que começou no complexo viário Entroncamento e seguiu até Marituba, tudo porque o Rio Uriboca, no bairro do Pato Macho, transbordou, o que não costuma acontecer. Imediatamente a situação viralizou pelas redes sociais relatando os transtornos.



Quem estava dentro de ônibus e outros veículos não sabia a que horas chegaria em casa. radioterapêuta José Geraldo Freitas voltava do serviço para casa. Ele mora em Benevides e estava no ônibus. Já passava de 1h30 deste sábado e ele permanecia no engarrafamento, mas teria de sair de casa para o trabalho logo por volt das 5h e não sabia como ia fazer para descansar um pouco.



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federa, durante o longo congestionamento não houve acidente grave, mas ocorreram pequenas batidas. Ninguém se feriu.



“Os guardas, bombeiro ou seja lá quem for não têm como fazer nada. Isso aqui é coisa da natureza e só temos uma entrada e saída para a cidade. Quando acontece um fato dessa natureza, fica difícil solucionar em passe de mágica”, disse a professora Armelinda Rodrigues, que também estava em um transporte coletivo urbano tentando chegar em casa no bairro Almir Gabriel.



Até a manhã deste sábado a situação ainda era caótica e as coisas pioraram porque, normalmente, na sexta-feira à noite, muita gente deixa a capital rumo aos balneários e cidades do interior do Estado.

Imagem: Reprodução