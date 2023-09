Rionegro e Solimões confirmam Bruno e Marrone no novo DVD

Uma das duplas mais amadas do Brasil se prepara para a gravação de um novo DVD, que acontecerá no dia 03 de outubro de 2023 (terça-feira), no Castelli Master, em Uberlândia/ MG. E a primeira participação anunciada é a dupla Bruno e Marrone. Donos de sucessos como “Dormi na Praça”, “Vida Vazia”, “Por um Minuto”, “Choram as Rosas”, “Bijuteria” e muitos outros, arrastam verdadeiras multidões para seus shows, contando com números estratosféricos nas redes sociais.

Será um encontro inédito e imperdível para os amantes do sertanejo. Duas duplas consolidadas, com tantos anos de carreira e milhares de fãs em todo o país.

A produção musical deste novo projeto de Rionegro e Solimões contará com o talentoso Juninho Melo. A direção de vídeo ficará a cargo de André Caverna, trazendo uma perspectiva visual que complementará a intensidade do som.

A produção executiva e a direção geral ficam nas mãos de Manolo Boaventura e Cláudio Roberto, da Mega Produções Artísticas. Com um histórico de eventos grandiosos, prometem elevar o padrão de entretenimento e proporcionar uma noite que ficará marcada na memória de todos.

Estejam prontos para uma jornada musical única, onde cada acorde, cada melodia e cada palavra cantada irão ressoar profundamente, afirma a dupla.

SOBRE A DUPLA

No mundo digital, o canal oficial no YouTube somou só este ano, mais de 90 milhões de views nos vídeos lançados – contabilizando um total de mais de 710 milhões e mais de 1 milhão de inscritos.

No Spotify, a dupla mostra sua força também: aproximadamente 318 milhões de plays e quase 3 milhões e meio de ouvintes mensais. Os cantores estão entre os 5 artistas mais tocados em quase todas as rádios do Brasil.

No offline, eles também voam alto. A ConectMix, uma das mais importantes empresas de audiência de rádio, carimba a faixa “Saudade de Ex” como a segunda música mais executada nas emissoras do Brasil. Sua concorrente, a Crowley dá o mesmo dado e coloca a faixa como as três mais tocadas em território nacional, destacando que Rionegro e Solimões são um dos cinco artistas mais executados nas rádios nos últimos tempos.

Rionegro e Solimões tem 34 anos de carreira, entre coletâneas e registros de sucesso, eles somam mais de 400 músicas gravadas, 19 CDs e 5 DVDs. Nestes anos, já subiram no palco mais de 9.000 vezes, venderam mais de 15 milhões de cópias e bateram recorde de público em festas de peão. Como reconhecimento, receberam dezenas de discos de ouro, prata, platina e platina dupla. Eles foram os segundos artistas nacionais a gravarem um DVD no Brasil. O primeiro foi Caetano Veloso. Alguns de seus sucessos fizeram parte da trilha sonora das novelas Laços de Família (“Peão Apaixonado”, 2000), Cabocla (“Floresce”, 2004), América (“Na Sola da Bota”, 2005) e A Favorita (“Vida Louca”, 2008).

Imagem: Divulgação