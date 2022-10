Rionegro e Solimões retornam ao Villa Country para lançar a turnê “A História Continua”

Rionegro e Solimões estão prontos para voltar ao Villa Country em São Paulo na próxima sexta, dia 14 de outubro. O dia marca a estreia da nova turnê da dupla, “A História continua”, nome que intitula também o último projeto audiovisual gravado em Goiânia – mesclando grandes sucessos e faixas inéditas com participações especiais de grandes nomes.



A dupla já lançou algumas músicas, como “Vida de Cão” que tem a participação de Gusttavo Lima, “Saudade de Ex”e “Frio da Madrugada” com Jorge e Mateus e “Saudade Atemporal” com Henrique e Juliano – que caíram no gosto popular e voltaram de vez a figurar entre os mais ouvidos do sertanejo.



No mercado offline, os cantores estão entre os 5 artistas mais tocados em quase todas as rádios do Brasil. Já no mundo digital, o canal oficial no YouTube somou só este ano, mais de 40 milhões de views nos vídeos lançados – contabilizando um total de 390 milhões e quase 1 milhão de inscritos. No Spotify, a dupla mostra sua força também: 2.1 milhões de ouvintes mensais.



Imagem: Divulgação