Rionegro e Solimões se destacam em ranking das mais tocadas na internet e as rádios de todo Brasil

O ano de 2022 tem sido promissor para uma das maiores e mais respeitadas duplas do Brasil. Com 33 anos de carreira e inúmeros sucessos já emplacados, atualmente, Rionegro e Solimões figuram como destaque em todos os aplicativos de música e estão “Em Alta” no YouTube. Hoje, eles são uma das duplas mais tocadas nas rádios de todo o Brasil.

Atualmente, a dupla vem trabalhando as faixas do projeto “A História Continua”, primeiro registro audiovisual feito nos últimos 18 anos – gravado em Goiânia (GO). O álbum reúne músicas inéditas e grandes sucessos da carreira, contando com participações especiais de grandes nomes do sertanejo, Gusttavo Lima, Jorge & Mateus e Henrique & Juliano.

Contando com 18 (dezoito) faixas, que alternam entre inéditas e sucessos de carreira, Rionegro e Solimões escalaram um time de peso para atuar nos bastidores. A direção de vídeo foi assinada por André Caverna, da Caverna Filmes, a produção musical ficou a cargo de uma referência no meio musical, Junior Melo e a produção executiva comandada pela Mega Produções Artísticas – Cláudio Roberto e Manolo Boaventura.

Este DVD trouxe diversos hits que caíram no gosto popular, mas “Saudade de Ex”, lançada em maio deste ano e que conta com participação de Jorge e Mateus, ganhou destaque viral importantíssimo nas redes sociais, além de incontáveis fanvídeos no TikTok.

A faixa, que é um bailão apaixonado, traz uma letra que é a pura realidade de muitas e muitas pessoas: “Quem tem saudade de ex, ainda gosta demais. Não bebe uma cerveja em paz. Dá uns gole, fica tonto, sente falta e vai atrás”. A composição é de Diego Silveira, Kito, Rafael Borges, Elcio de Carvalho e Junior Pepato.

A música é hoje uma das mais ouvidas do Spotify Brasil, ultrapassando a marca de 11 milhões de players no aplicativo, emparelhando com os maiores clássicos da dupla, “Frio da Madrugada” e “Peão Apaixonado”, ambas com 14 milhões cada.

“Saudade de Ex” é também destaque nos “Em Alta” do YouTube, ultrapassando a marca de 20 milhões de views. Aliás, falando nesta plataforma, Rionegro e Solimões “ligaram o turbo” e deram uma grande arrancada com o lançamento de “A História Continua”. Só em 2022 os sertanejos conquistaram mais de 80 milhões de visualizações no canal graças aos clipes do projeto, totalizando 400 milhões de players no YouTube/RioNegroESolimoes.

No offline, a situação não é diferente. A ConectMix, uma das mais importantes empresas de audiência de rádio, carimba a canção “Saudade de Ex” como a segunda música mais executada nas emissoras do Brasil. Sua concorrente, a Crowley dá o mesmo dado e coloca a faixa como as três mais tocadas em território nacional, destacando que Rionegro e Solimões são um dos cinco artistas mais executados nas rádios nos últimos tempos.

Rionegro e Solimões tem 33 anos de carreira, entre coletâneas e registros de sucesso, eles somam mais de 400 músicas gravadas, 19 CDs e 5 DVDs. Nestes anos, já subiram no palco mais de 9.000 vezes, venderam mais de 15 milhões de cópias e bateram recorde de público em festas de peão. Como reconhecimento, receberam dezenas de discos de ouro, prata, platina e platina dupla. Eles foram os segundos artistas nacionais a gravarem um DVD no Brasil. O primeiro foi Caetano Veloso. Alguns de seus sucessos fizeram parte da trilha sonora das novelas Laços de Família (“Peão Apaixonado”, 2000), Cabocla (“Floresce”, 2004), América (“Na Sola da Bota”, 2005) e A Favorita (“Vida Louca”, 2008).

Imagem: Divulgação