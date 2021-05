Rita Lee é diagnosticada com tumor no pulmão e começa radioterapia

A cantora, de 73 anos, descobriu a doença durante exames de rotina no Hospital israelita Albert Einstein

A equipe de Rita Lee usou as redes sociais, nesta quinta-feira (20/5), para noticiar aos fãs que a cantora iniciou tratamento contra um tumor no pulmão esquerdo;. Segundo a nota, a roqueira descobriu a condição durante exames de rotina realizados no Hospital Albert Einstein.

O comunicado garante que Rita Lee está sendo bem assistida por uma junta médica, formada pelos doutores Óren Smaletz, José Ribas M. de Campos, Carmen Silvia Valente Barbas e Ícaro Carvalho. De acordo com o post, a cantora está em casa e dará sequência aos tratamentos de imune e radioterapia.

Veja a nota completa: