Rita Lee é internada em hospital de São Paulo: “Estado delicado”

Rita Lee deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (24). A cantora de 75 anos lutou contra um câncer no pulmão, do qual ela foi curada no ano passado.

A informação preliminar sobre a internação da artista é da colunista Fábia Oliveira, do Em Off. O estado de saúde de Rita seria “extremamente delicado”.

A última aparição da cantora nas redes sociais foi em 19 de fevereiro, mostrando as unhas coloridas para o carnaval.

– Em clima de folia – escreveu na legenda.

Poucos dias antes, Roberto de Carvalho, guitarrista e marido de Rita Lee, publicou uma rara imagem da cantora com os cabelos bem curtos.

“JAIR”

Em abril de 2022, ao anunciar a notícia de que Rita Lee estava curada do câncer, o filho da cantora, Beto Lee, revelou que a artista apelidou o seu tumor de “Jair”. Embora não tenha entrado em detalhes, a alcunha é encarada como uma referência ao presidente Jair Bolsonaro.

A cura da minha mãe me emocionou pra c******. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de “Jair”. That’s Rita – escreveu Beto no Instagram, na época.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Instagram Roberto de Carvalho