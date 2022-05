Rita Ora comenta festa surpresa de Lucas Rangel feita por Gkay: “Amei”

O influenciador fez aniversário na última segunda-feira (23/5) e ganhou uma festa temática de sua amiga

Após Gkay realizar uma festa de aniversário surpresa para Lucas Rangel e ambos divulgarem fotos da comemoração no Instagram, a cantora internacional Rita Ora comentou sobre o “evento” nas redes sociais. Em conversa com a coluna, Gessica Kayane e Lucas revelaram ter ficado surpresos ao ler os comentários da diva.

“Eu e Lucas somos muitos fãs da marca Balenciaga. A moda é um assunto em comum entre a gente, sabe? E como eu não pude fazer parte do aniversário do Rangel, decidi dar a ele este presente que tinha a certeza de que ele amaria. Me fantasiei e tudo mais. E assim, nós ultrapassamos as barreiras internacionais, né? A Rita Ora é incrível e foi uma querida em comentar que amou as fotos”, disse Gkay à coluna.

Se você não faz parte de um dos milhares de seguidores de Gessica Kayane, a coluna te explica. O influenciador Lucas Rangel fez aniversário na última segunda-feira (23/5) e ganhou uma festa temática de sua amiga Gkay. A festa teve como tema a grife Balenciaga e o desfile que a marca realizou no último domingo (22/5). “Eu amei demais isso. Feliz aniversário atrasado”, escreveu a cantora que já gravou faixas com Iggy Azalea e Calvin Harris.

“Já tinha comemorado o meu aniversário antes e quando cheguei na casa da Gkay recebi aquela festa maravilhosa. Foi uma surpresa que eu realmente não esperava e eu fiquei muito feliz. Nós somos apaixonados pela Balenciaga. Amei muito! Além da decoração, a Gessica estava vestida como a modelo do desfile da marca. E para finalizar vimos o comentário da Rita Ora. Gente, será que a carreira internacional vem aí?”, completou Lucas Rangel.

