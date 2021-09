Ritmo Brega será patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará

O projeto de lei número 199/2021 declara o “Ritmo Brega” integrante do Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará, foi aprovado no mês de junho desse ano, mas esperava a sanção do governador do estado Helder Barbalho, que na próxima quarta-feira (15) irar assinar a lei que declara o reconhecimento do ritmo brega como patrimônio cultural e imaterial do estado do Pará.

A proposta é de autoria da deputada Ana Cunha, “Nos anos 80, houve no Pará o primeiro movimento do ritmo Brega. Movimento que, no final daquela década, enfraqueceu devido à falta de apoio da mídia, principalmente das emissoras de rádio, passando a depender apenas das aparelhagens (aparelho de som com proporções gigantes)”, argumentou a deputada na justificativa do projeto. “Grande parte desse repertório era de músicas de produção local. Após esse período, o Brega começou a se popularizar de forma exponencial dentro do Estado do Pará, onde várias subdivisões musicais do Brega foram criadas, como o tecnobrega, o calypso, o melody, o tecnofunk, entre outros, sendo o Pará o grande celeiro desse gênero musical na atualidade”, complementou a deputada, Ana Cunha.

Foto: Portal cultura