Ritmo merengue é patrimônio cultural e imaterial do Estado

A dança do merengue agora é patrimônio cultural e imaterial do Estado do Pará. Nesta dança, um dos pés marca o tempo e o outro é arrastado no chão. É dançado por casais entrelaçados. A dança nacional tem origem na República Dominicana. O ato do governador Helder Barbalho, sancionando a Lei, foi publicado no dia 18 de outubro passado no Diário Oficial do Estado.

“A popularidade da música tem razão na difusão crescente dentro das camadas pobres e negras da sociedade”, informou o ex-deputado Miro Sanova, autor do Projeto de Lei aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Pará e transformada em Lei, depois da sanção recebida do governador Helder Barbalho.

Para o ex-parlamentar, é inegável a importância do merengue na formação da música popular na cidade de Belém. “O merengue tem grande marca e influência na cultura paraense, devida à proximidade com os países latino-americanos”, avaliou ele.

O pesquisador Bernardo Farias, da Universidade Federal da Bahia – UFBA, informou que a chegada do Merengue – música e discos em Belém – se deu ao que chama de rede de difusão cultural transatlântica, no espaço ligado às atividades portuárias, que por sua proximidade acabou tornando-se um dos principais palcos da chegada e da difusão dos gêneros caribenhos na capital paraense.

“Dessa forma, a zona do meretrício e o porto ganham uma importância decisiva, na medida em que fazem parte da história de vida dos indivíduos, de suas experiências e de suas memórias (estivadores, marinheiros, vendedores ambulantes, donos de aparelhagem, etc.) tornando-se um espaço-símbolo da relação Pará-Caribe”, conclui o artigo.

Para o músico e produtor musical Félix Robatto, o reconhecimento do merengue pelo governo do Pará, a partir de uma iniciativa do legislativo, é de “extrema importância”. Em sua avaliação, esse genero musical foi muito importante para a criação da personalidade musical paraense.

“Hoje o que fazemos de lambada, guitarrada, tudo isso vem de um pouco do merengue, e não só a música, mas a dança principalmente, o jeito de dançar, junto, agarrado, o brega, a lambada, tudo isso vem do merengue”, frisou.

Ele contextualizou a origem da chegada do merengue. “Chegou meio clandestinamente, ao ouvido das pessoas e isso foi importante para a formação musical, cultural da musica dançante, o ritmo se misturou com o carimbó, e com outros gêneros locais”, disse, contribuindo com isso para o nascimento da lambada e da guitarrada.

Registrou ainda a importancia do ato governamental publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 18 de outubro. “Foi um passo muito legal, desta forma é que a gente vai escrevendo nossa história com reconhecimento e contexto histórico”, registrou Robatto.

