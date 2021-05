River Plate: improvisado no gol, Enzo Pérez é eleito melhor da partida

Para os que ainda duvidam que a Libertadores da América é um campeonato diferente de todos os outros, Enzo Péres, meia do River Plate, fez questão de relembrar na noite desta quinta-feira (19/5) o motivo da frase. Improvisado no gol, por conta do surto de casos de Covid-19 que atingiu a equipe argentina, Pérez foi eleito homem do jogo na vitória por 2 x 1 diante do Santa Fé.

A equipe de Marcelo Gallardo inscreveu apenas 32 atletas, dos 50 possíveis, e viu todos os seus goleiros do elenco testarem positivo no início da semana. O clube tentou entrar com um recurso para inscrever um goleiro extra, mas a Conmebol negou. Como solução, colocou o experiente meia para defender as suas redes.

O River bateu o Santa Fé com gols de Fabrizio Anglieri e Julián Álvarez, antes mesmo dos 10 minutos do primeiro tempo. Kelvin Osório descontou no segundo tempo para a equipe colombiana.