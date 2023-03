RJ: Flávio Dino chama atenção ao visitar complexo de favelas

O ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino esteve na favela Nova Holanda, uma das 16 que compõem o Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (13). O motivo da visita foi o lançamento do Boletim Direito à Segurança Pública na Maré. Porém, o que mais chamou a atenção foi a chegada do ministro no local.

Dino e sua comitiva chegaram com apenas dois carros, em um complexo de favelas considerado o mais armado do Rio de Janeiro.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) compartilhou imagens do momento nas redes sociais, com questionamentos e indignação.

– Vamos convocá-lo na Comissão de Segurança Pública para explicar o nível de envolvimento dele e seu chefe, Lula, com o crime organizado carioca. Isto é um absurdo!!! – escreveu.

Segundo Flávio Dino, a visita faz parte de um “processo de escuta”. Ele conversou com lideranças e ativistas de direitos humanos, além de comitivas da rede internacional Open Society.

O boletim é feito anualmente da comunidade desde 2016, com uma sistematização dos dados sobre os impactos da violência armada no Complexo.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Vídeo redes sociais