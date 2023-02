RJ: Humorista Sérgio Mallandro passa por cirurgia

Nesta quinta-feira (2), Sérgio Mallandro portou um vídeo em seu Instagram revelando que passou por uma cirurgia no quadril para a implantação de uma prótese. O procedimento foi feito no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.

O humorista realizou uma artroplastia, cirurgia que substitui uma articulação danificada por uma nova prótese de metal ou de plástico. De acordo com Sérgio, o objetivo é ter mais qualidade de vida.

– Estou aqui me recuperando da minha cirurgia no quadril. Coloquei uma prótese no quadril para voltar a treinar jiu-jítsu, dar uma caminhada forte na praia e ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Tomei coragem, e foi tudo maravilhoso – disse ele ainda no hospital.

Em um story, Mallandro mostrou que estava acompanhado da namorada, a executiva Danielly Borges, e também postou foto com a equipe médica.

– Daqui a pouquinho estou dando cambalhota por aí – brincou ele.

Ainda na quinta, Sérgio Mallandro foi para casa onde se recupera do pós-operatório.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Redes sociais serginhomallandro