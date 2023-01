RN: Influencer de 26 anos morre após grave acidente em Mossoró

Faleceu na madrugada deste sábado (28), em Mossoró, no Rio Grande do Norte, o influenciador digital Ikaro Zerlottini, vítima de um acidente de trânsito.

O jovem de 26 anos estava internado no Hospital Regional Tarcísio Maia desde o dia 31 de dezembro, quando o carro em que ele estava capotou na BR-110, que liga Mossoró ao município de Areia Branca.

Além de Ikaro, outras pessoas estavam no veículo, mas apenas o influenciador estava sem cinto de segurança, segundo informações do site Portal do RN.

O influencer passou por várias cirurgias e precisou fazer hemodiálise por conta das sequelas. Mas ele não resistiu. A causa da morte não foi informada pelo hospital.

O velório aconteceu na tarde deste sábado. Ele deixa um filho de 5 anos.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução Instagram