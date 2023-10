Roberto Carlos quer inaugurar aeroporto em sua terra natal

O cantor Roberto Carlos falou que gostaria de inaugurar o aeroporto de sua cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim (ES). Ele deu declarações durante uma conversa recente com o prefeito do município, Victor Coelho (PSB). As informações são do G1.

A equipe do artista confirmou a conversa. Roberto Carlos sugeriu que gostaria de estrear a pista.

– Se eu estiver no Brasil na ocasião, eu vou com o maior prazer fazer esse primeiro pouso na pista do aeroporto de Cachoeiro. Quero ser um dos primeiros – comentou.

O município já tem um aeroporto que opera para voos restritos. O local deverá passar por reformas, e a inauguração deve ocorrer até 2025.

Fonte: Pleno News/Foto: Andy Santana / AgNews