Roberto Carlos vai fazer show só para mulheres no Rio

O cantor e compositor Roberto Carlos tem um show marcado só para o público feminino. Roberto Carlos só para Mulheres acontece no dia 10 de julho, às 18h, no Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os ingressos custam entre R$ 220 e R$ 700 e estão à venda no site Eventim.

– Pela primeira vez no Rio, a voz, o carisma, o amor e toda a emoção de Roberto Carlos em um show só para mulheres – diz o site.

Vale ressaltar que todos os serviços voltados para o espetáculo serão compostos por mulheres: garçonetes, seguranças, recepcionistas e imprensa credenciada. A exceção masculina serão os músicos e a técnica do artista.

Esta será a segunda vez que o Rei sobe ao palco apenas com mulheres na plateia. No dia 21 de novembro de 2010, após uma provocação da apresentadora Hebe Camargo – que morreu em 2012, Roberto fez um show nesse mesmo estilo no Palácio do Anhembi, em São Paulo.

EM RECUPERAÇÃO

O cantor e compositor de 81 anos teve que desmarcar o show que faria nesta quarta-feira (22), no Qualistage, por ter testado positivo para a Covid-19. A apresentação foi remarcada para o dia 6 de julho. Ele também sobe ao palco do Qualistage nos dias 2, 3 e 9 de julho.

Fonte: Pleno News