Roberto Fonseca comanda treinamento da equipe na Curuzu

Visando o próximo jogo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe de futebol profissional do Paysandu realizou, na tarde desta quarta-feira, 22, na Curuzu, treino tático comandado pelo técnico Roberto Fonseca, que começou a trabalhar a formação do time. Os atletas treinaram em campo reduzido na principal parte da atividade, segundo informa a assessoria de comunicação do Bicola.

Ao todo, foram aproximadamente duas horas de atividade, que começaram com um pré-treino na academia. Em campo, os atletas também treinaram finalizações na última parte do trabalho.



Os volantes Paulinho, com um incômodo na panturrilha direita, e Paulo Roberto, em recuperação de lesão na coxa direita, seguem em tratamento no Departamento de Saúde, assim como os atacantes Tcharlles, machucado na região da costela, e Danrlei, lesionado na coxa direita, além do meia-atacante Marlon, que sofreu um trauma no joelho esquerdo.



O Paysandu volta a campo no próximo sábado, 25, às 17h, para enfrentar o Manaus-AM, no Estádio Banpará Curuzu, no encerramento da primeira fase da Série C. A partida terá a cobertura dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo barato.

Imagem: Jorge Luís Totti

Atletas treinaram em campo reduzido na principal parte da atividade na tarde de ontem